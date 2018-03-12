Шойгу: Військові РФ випробували в Сирії 210 зразків зброї

Військовослужбовці РФ випробували в Сирії 210 зразків зброї.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у фільмі "Путін", передає "ТАСС".

"Ми подивились 210 зразків зброї. Перевірили разом із сирійцями на полі бою. Те, що ми подивились, зробили свої зауваження, доповнення – це все, природно, я впевнений, у майбутньому збереже життя тим, хто прийде з цією зброєю воювати далі", – сказав Шойгу.

Водночас голова корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що на сьогодні багато російського озброєння краще, ніж у ЄС та США.

Як повідомлялось, Мей і Трамп назвали РФ відповідальною за гуманітарну катастрофу в Сирії.

Раніше США і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.