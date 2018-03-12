Шойгу: Военные РФ испытали в Сирии 210 образцов оружия

Военнослужащие РФ испытали в Сирии 210 образцов оружия.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в фильме "Путин", передает "ТАСС".

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения – это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", – сказал Шойгу.

В то же время глава корпорации "Ростех" Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в ЕС и США.

Как сообщалось, Мэй и Трамп назвали РФ ответственной за гуманитарную катастрофу в Сирии.

Ранее США и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировкесирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.