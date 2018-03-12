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"Опоблок" запропонував Раді звільнити Супрун

Понеділок, 12 березня 2018, 10:25

Парламентська фракція "Опозиційний блок" заявляє, що зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це на погоджувальній раді ВР у понеділок розповів голова фракції Юрій Бойко.

"Наша фракція зареєструвала постанову про звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я пані Супрун", - сказав він.

За словами Бойка, ця ініціатива пов'язана з тим, що Супрун нібито зробила пологи платними, а виплати на народження дитини – меншими.

Як відомо, 28 лютого на засідання уряду прийшло повідомлення з погрозами через ситуацію навколо Національного медуніверситету ім. Богомольця. Анонім серед іншого вимагав у своєму СМС звільнити Супрун.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'яКабінет міністрівВерховна РадаБойкоОпозиційний блок
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