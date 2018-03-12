Парубій просить фракції напрацювати позицію щодо мовного закону

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій просить парламентські фракції на засіданнях у понеділок обговорити подані до Верховної Ради мовні законопроекти задля вироблення спільної позиції щодо майбутнього закону.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради 12 березня.

"Попередній сесійний тиждень я почав із того що звернувся до всіх фракцій з проханням вивчити всі подані законопроекти. Надважливої ваги питання. Після рішення Конституційного суду – слово за нами, за парламентом. Нам надзвичайно важливо, щоб ті закони, які є, ми змогли об'єднати, винести в зал і зайняти єдину позицію", – сказав Парубій.

"Я ще раз звертаюся з пропозицією до фракцій – провести консультації і дати в апарат ВР інформацію щодо того, який із законопроектів підтримується, який фракції готові брати за основу і підтримувати", – зазначив він.

Як відомо, 28 лютого Конституційний суд визнав неконституційним закон "Про основи державної мовної політики".

Як відомо, цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовного населення в Криму".

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

1 березня 2018 року голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що рішення КС відкриває нардепам можливість ухвалити новий закон про мову.