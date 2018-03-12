Парубий просит фракции наработать позицию по языковому закону

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит парламентские фракции на заседаниях в понедельник обсудить поданные в Верховную Раду языковые законопроекты для выработки общей позиции относительно будущего закона.



Об этом он сказал на заседании согласительного совета 12 марта.



"Предыдущую сессионную неделю я начал с того, что обратился ко всем фракциям с просьбой изучить все представленные законопроекты. Это важнейший вопрос. После решения Конституционного суда – слово за нами, за парламентом. Нам очень важно, чтобы те законы, которые есть, мы смогли объединить, вынести в зал и занять единую позицию", - сказал Парубий.



"Я еще раз обращаюсь с предложением к фракциям – провести консультации и дать в аппарат ВР информацию о том, какой из законопроектов поддерживается, какой из них фракции готовы брать за основу и поддерживать", – отметил он.

Как сообщалось, 28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова- Колесниченко "Об основах государственной языковой политики" в ноябре 2016 года.

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

1 марта 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение КС открывает нардепам возможность принять новый закон о языке.