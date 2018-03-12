Парубій за посилення безпеки ВР у зв’язку з загрозою терактів з РФ

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що загроза терактів в українському парламенті з боку Російської Федерації цілком реальна, тому необхідно посилити охорону урядового кварталу.

Про це він сказав на брифінгу після погоджувальної ради 12 березня, коментуючи затримання керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

"Наміри Путіна по дестабілізації ситуації в України є актуальними як ніколи і передбачають величезну кількість жертв. Їх головною ціллю для атаки є український парламент", - сказав Парубій.

Він додав, що зброя, яку вилучили правоохоронці, демонструє, наскільки вразливою може бути Верховна Рада.

"Міномети, які можуть на віддаль кількасот метрів кидати бойові гранати, дозволяють непомітно для теперішньої системи безпеки атакувати український парламент, і загроза ця дуже високого рівня", - додав спікер.

За словами Парубія, наразі важливо посилити заходи безпеки у самій ВР та в урядовому кварталі.

"Вкрай важливо збільшити заходи безпеки, і важливе розуміння того, що був перехоплений один сценарій і один з потоків дестабілізації. Треба розуміти, що це не єдиний сценарій, що подібні сценарії можуть реалізовувати і надалі. Для того важлива, як і безпека ВР, і безпека урядового кварталу, так і важливе розуміння цієї проблеми і небезпеки, і спільна дія, щоб не допустити таких сценаріїв у залі ВР", - сказав спікер ВР.

Він додав, що за сценарієм Росії, атаки парламенту мали здійснюватись і ззовні, і зсередини будівлі, і подякував СБУ та правоохоронцям за проведення операції, яка не допустила жертв.

Як відомо, на погоджувальній раді Парубій зазначив, що Рада чекає рішення комітету по закону 8068 "Про національну безпеку України".

А також цього тижня планує проголосувати дві постанови: про звернення до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента Росії у Криму та про звернення до парламентів іноземних держав стосовно політичних репресій Російської Федерації і стосовно звільнення політв'язнів.

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