Парубий за усиление безопасности ВР в связи с угрозой терактов с РФ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что угроза терактов в украинском парламенте со стороны Российской Федерации вполне реальная, поэтому необходимо усилить охрану правительственного квартала.

Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета 12 марта, комментируя задержание руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине актуальны как никогда и предусматривают огромное количество жертв. Их главной целью для атаки является украинский парламент", - сказал Парубий.

Он добавил, что оружие, которое изъяли правоохранители, демонстрирует, насколько уязвимой может быть Верховная Рада.

"Минометы, которые могут на расстояние несколько сотен метров бросать боевые гранаты, позволяют незаметно для нынешней системы безопасности атаковать украинский парламент, и угроза эта очень высокого уровня", - добавил спикер.

По словам Парубия, сейчас важно усилить меры безопасности в самой ВР и в правительственном квартале.

"Крайне важно увеличить меры безопасности, и важно понимание того, что был перехвачен один сценарий и один из потоков дестабилизации. Надо понимать, что это не единственный сценарий, подобные сценарии могут реализовывать и в дальнейшем. Для того важна, как и безопасность ВР, и безопасность правительственного квартала, так и важно понимание этой проблемы и опасности, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зале ВР", - сказал спикер ВР.

Он добавил, что по сценарию России, атаки парламента должны были осуществляться и извне, и изнутри здания, и поблагодарил СБУ и правоохранителей за проведение операции, которая не допустила жертв.

Как известно, на согласительном совете Парубий отметил, что Рада ждет решения комитета по закону 8068 "О национальной безопасности Украины".

Также на этой неделе ВР планирует рассмотреть два постановления: об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента России в Крыму и об обращении к парламентам иностранных государств относительно политических репрессий Российской Федерации и об освобождения политзаключенных.

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