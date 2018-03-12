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Луценко: Бакулін організував низку злочинів в ОЗУ Януковича

Понеділок, 12 березня 2018, 14:01

Генпрокуратура просить Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з нардепа Євгена Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Про це на засіданні регламентного комітету ВР заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - сказав Луценко.

За його словами, Бакулін "спільно з іншими керівниками цієї злочинної організації  Януковича спланував та організував вчинення особливо тяжких злочинів". 

 
Фото з facebook Лариси сарган  
 
Фото з facebook Лариси сарган  

"А саме: незаконне заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз Україна" у сумі 449 мільйонів 963 тисячі гривень, закінчено замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 мільярдів 100 мільйонів 36 тисяч гривень.

Друга справа – незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та грошовими коштами, належними ДАТ "Чорноморнафтогаз" у сумі 404 мільйони 374 тисячі доларів", - сказав Луценко.

 
Фото з facebook Лариси сарган  

Він уточнив, що мова йде про схему розкрадання державних коштів при закупівлі нафтовидобувних вишок.

Луценко посилався на протокол допиту свідка від січня 2018 року, який був учасником злочинної організації і розповів про те, як була організована схема.

За даними свідка, розкрадання коштів було сплановане екс-президентом Віктором Януковичем, колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим, головою правління латвійської компанії "Ризька судноверф" Василем Мельником, головою правління ПАТ "Нафтогаз України" Євгеном Бакуліним та його заступником Корнейчуком, головою правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Валерієм Ясюком його заступником Олександром Кацубою та низкою інших осіб.  

Згідно зі схемою, у 2010 році Янукович поїхав до Латвії, де разом з Мельником утворив спільне українсько-латвійське підприємство ТОВ "Українсько-латвійський торговий дім".

Після цього було домовлено про участь латвійської компанії у закупівлі ПАТ "Нафтогаз України" самопіднімальних бурових установок, де "Ризька судноверф" нібито мала надавати послуги з транспортування цих установок.

"За домовленостями, вартість кожної установки пропонувалося завищувати на 150 мільйонів доларів, 130 з них  мали йти Януковичу і його оточенню, а 20 мільйонів, ймовірно, Мельнику", - розповів Луценко.

Він додав, що після цього Янукович дав вказівку Арбузову розробити схему привласнення коштів ПАТ "Нафтогаз України" на закупівлі бурових установок, виведення коштів на підконтрольні рахунки і розподілу цих коштів між усіма співучасниками ОЗУ.

Арбузов як голова НБУ надав "Нафтогазу України" близько 800 мільйонів доларів для купівлі перших двох установок.  

Арбузов дав вказівку Бакуліну використати ці 800 мільйонів доларів на організацію фіктивного тендеру та перерахування на підставні організації, створені Мельником.

Бакулін, щоб замаскувати свою участь у злочині, вирішив, що закупівлею установок займатиметься дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" – ДАТ "Чорноморнафтогаз".

За словами свідка, і Бакулін, і Ясюк знали про схему із завищеною вартістю і погодилися на неї.

Луценко також розповів, що після купівлі першої бурової установки у ЗМІ виник скандал, оскільки привласнили 144 мільйони доларів.

Після цього злочинна організація Януковича вирішила почекати і не закупляти решту 5 установок.

"Свідок дав покази, як розподілялися вкрадені кошти. 95 мільйонів доларів перераховано на рахунки компаній Януковича і Арбузова, 25 мільйонів доларів – на рахунок компаній підконтрольних Бакуліній Світлані, донці Бакуліна. 15 мільйонів були перераховані на рахунки латвійської компанії Мельника. Заступнику ПАТ "Нафтогаз України" Корнейчуку видано готівкою 2 мільйони доларів", - сказав Луценко.

Ці свідчення, за словами Луценка, підтверджує телефонна переписка Кацуби та Бакуліної.   

Інші, дрібніші учасники, схеми отримували також кошти – у вигляді готівки, чи щомісячної доплати до зарплати.

Луценко додав, що друга частина подання стосується розкрадання коштів на закупівлі бензину на суму понад 5 мільярдів гривень, які були перераховані на рахунки компаній Сергія Курченка і розподілені між учасниками схеми.

У зв’язку з цим генпрокурор просить ВР зняти з Бакуліна депутатську недоторканність, надати дозвіл на оголошення його у розшук і його арешт.

Як відомо, 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 мільйонів гривень.

Ірина Балачук, УП  

"Українська правда" в Threads

Теми: БакулінЛуценкоЯнукович
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