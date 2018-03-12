Луценко: Бакулин организовал ряд преступлений в ОПГ Януковича

Генпрокуратура просит Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Евгения Бакулина, поскольку его подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Об этом на заседании регламентного комитета ВР заявил генпрокурор Юрий Луценко, зачитывая представление на нардепа.

"Досудебным расследованием установлено, что Евгений Бакулин, с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации Виктора Януковича и совершал преступления против собственности и в сфере служебной деятельности", - сказал Луценко.

По его словам, Бакулин "совместно с другими руководителями этой преступной организации Януковича спланировал и организовал совершение особо тяжких преступлений".

Фото с facebook Ларисы сарган

Фото с facebook Ларисы сарган

"А именно: незаконное завладение средствами ПАО "Нафтогаз Украины" в сумме 449 миллионов 963 тысячи гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч гривен.

Второе дело – незаконное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и денежными средствами, принадлежащими ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 404 миллиона 374 тысяч долларов ", - сказал Луценко.

Фото с facebook Ларисы сарган

Он уточнил, что речь идет о схеме хищения государственных средств при закупке нефтедобывающих вышек.

Луценко ссылался на протокол допроса свидетеля от января 2018 года, который был участником преступной организации и рассказал о том, как была организована схема.

По данным свидетеля, хищение средств было спланировано экс-президентом Виктором Януковичем, бывшим главой НБУ Сергеем Арбузовым, председателем правления латвийской компании "Рижская судоверфь" Василием Мельником, председателем правления ПАО "Нафтогаз Украины" Евгением Бакулиным и его заместителем Корнейчуком, председателем правления ГАО "Черноморнефтегаз" Валерием Ясюком и его заместителем Александром Кацубой и рядом других лиц.

Согласно схеме, в 2010 году Янукович поехал в Латвию, где вместе с Мельником образовал совместное украинско-латвийское предприятие ООО "Украинско-латвийский торговый дом".

После этого была достигнута договоренность об участии латвийской компании в закупке ПАО "Нафтогаз Украины" самоподнимающихся буровых установок, где "Рижская судоверфь" якобы должна была предоставлять услуги по транспортировке этих установок.

"По договоренностям, стоимость каждой установки предлагалось завышать на 150 миллионов долларов, 130 из них должны были идти Януковичу и его окружению, а 20 миллионов, вероятно, Мельнику", - рассказал Луценко.

Он добавил, что после этого Янукович дал указание Арбузову разработать схему присвоения средств ОАО "Нафтогаз Украины" на закупке буровых установок, вывода средств на подконтрольные счета и распределения этих средств между всеми соучастниками ОПГ.

Арбузов как глава НБУ предоставил "Нафтогазу Украины" около 800 миллионов долларов для покупки первых двух установок.

Арбузов дал указание Бакулину использовать эти средства на организацию фиктивного тендера и перечисление на подставные организации, созданные Мельником.

Бакулин, чтобы замаскировать свое участие в преступлении, решил, что закупкой установок будет заниматься дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины" – ГАО "Черноморнефтегаз".

По словам свидетеля, и Бакулин, и Ясюк знали о схеме с завышенной стоимостью и согласились на нее.

Луценко также рассказал, что после покупки первой буровой установки в СМИ возник скандал, поскольку присвоили 144 миллиона долларов.

После этого преступная организация Януковича решила подождать и не закупать остальные 5 установок.

"Свидетель дал показания, как распределялись украденные средства. 95 миллионов долларов перечислено на счета компаний Януковича и Арбузова, 25 миллионов долларов – на счет компаний, подконтрольных Бакулиной Светлане, дочери Бакулина. 15 миллионов были перечислены на счета латвийской компании Мельника. Заместителю ПАО "Нафтогаз Украины" Корнейчуку было выдано наличными 2 миллиона долларов", - сказал Луценко.

Эти показания, по словам Луценко, подтверждает телефонная переписка Кацубы и Бакулиной.

Другие, более мелкие участники, схемы получали также средства – наличными или виде ежемесячной доплаты к зарплате.

Луценко добавил, что вторая часть представления касается хищения средств на закупке бензина на сумму более 5 миллиардов гривен, которые были перечислены на счета компаний Сергея Курченко и распределены между участниками схемы.

В связи с этим генпрокурор просит ВР снять с Бакулина депутатскую неприкосновенность, разрешить объявление его в розыск и его арест.

Как известно, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Луценко отмечал, что представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей по делу о так называемых "вышках Бойко".

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 миллионов гривен.