Підняття цін на газ: Порошенко сподівається, що з МВФ вийде домовитись

Президент Петро Порошенко впевнений, що переговорники Мінфіну і МВФ знайдуть "розумний баланс" щодо вимоги фонду підняти ціни на газ в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу.

"Куди складнішим, як на мене, є таке питання, як вимога фонду (МВФ – ред.) ще раз підвищити ціни на газ. Хочу щоб були припинені будь-які інсценуації. Наша співпраця з МВФ є важливим пріоритетом. На співпрацю з МВФ розраховують і орієнтуються інвестори", - сказав він.

За словами Порошенка, рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро також пов’язане із співпрацею з МВФ.

"Я не маю жодного сумніву, що діалог із фондом потрібен, що прийняття рішення Стокгольмським арбітражем, зміна цінового паритету є новими обставинами, які мають бути враховані. І впевнений, що Мінфін, який проводить ці переговори (щодо надання траншу – ред.) і інші переговорники докладуть максимум зусиль, які дозволять знайти розумний баланс між необхідністю співпраці з кредиторами і інтересами українських домогосподарств", - сказав Порошенко.

Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що умовою для перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу кредиту для України є ухвалення закону про Антикорупційний суд та приведення цін на газ до ринкового рівня.

Раніше прем’єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому сезоні підвищення ціни на природний газ не буде.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.