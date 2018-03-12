Поднятие цен на газ: Порошенко надеется, что с МВФ получится договориться

Президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут "разумный баланс" относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса.



"Куда сложнее, на мой взгляд, такой вопрос, как требование фонда (МВФ - ред.) еще раз повысить цены на газ. Хочу чтобы были прекращены любые инсценуации. Наше сотрудничество с МВФ является важным приоритетом. На сотрудничество с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы", - сказал он.



По словам Порошенко, решение ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро также связано с сотрудничеством с МВФ.



"Я не сомневаюсь, что диалог с фондом нужен, что принятие решения Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствами, которые должны быть учтены. И уверен, что Минфин, который проводит эти переговоры (о предоставлении транша - ред.) и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - сказал Порошенко.



Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.



Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышение цены на газ не будет.



Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.