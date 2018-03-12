Луценко: Слідство не знає, де зараз Бакулін

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що народного депутата Євгена Бакуліна слід оголосити в розшук, оскільки слідство не може встановити місце його перебування, а адвокати відмовляються надавати цю інформацію.

Про це він повідомив під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається подання ГПУ щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності.

"Я прошу вас ухвалити рішення, яке пізніше буде розглянуте Верховною Радою, до притягнення народного депутата Бакуліна до кримінальної відповідальності. Слідство вважає, і я це підтверджую своїм підписом у поданні, необхідним затримання пана Бакуліна, а також його арешт", - сказав Луценко.

За його словами, така позиція обґрунтовується кількома факторами.

"Перше, пан Бакулін після слідства, яке завершилось в 2014 році закриттям кримінальної справи, фактично покинув територію України і не з'являється на засідання ВР і взагалі в Україні. І наразі слідство не може встановити його місцеперебування", - сказав Генпрокурор.

"Ми звернулися до його адвокатів з проханням надати нам інформацію про місце його перебування, щоб офіційно йому передати процесуальні документи, але адвокат у телефонній розмові відмовив у цьому", - зазначив він.

Він додав, що зважаючи на це, Бакуліна треба оголосити у розшук і для цього необхідний дозвіл Верховної Ради.

Крім того Луценко зазначив, що нардеп підозрюється у статтях, які згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства передбачають арешт незалежно від терміну, який пройшов після скоєння ним злочину.

"Ми вважаємо, що перебування у злочинній організації Януковича пана Бакуліна завершилося у 2014 році, але ймовірне використання ним незаконно здобутих коштів може продовжуватися і нині", - сказав керівник ГПУ.

За його словами, щоб унеможливити використання Бакуліним та членами його родини ймовірних незаконно здобутих коштів та перерозподіл їх між іншими фігурантами цієї справи, його слід затримати.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко детально розповів, що саме інкримінують нардепу Євгену Бакуліну.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв, що парламент готовий розглянути подання про притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності на цьому тижні.