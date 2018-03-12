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Луценко: Следствие не знает, где сейчас Бакулин

Понедельник, 12 марта 2018, 14:16

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что народного депутата Евгения Бакулина следует объявить в розыск, поскольку следствие не может установить место его нахождения, а адвокаты отказываются предоставлять эту информацию.

Об этом он сообщил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается представление ГПУ о привлечении Бакулина к уголовной ответственности.

"Я прошу вас принять решение, которое позже будет рассмотрено Верховной Радой, относительно привлечения народного депутата Бакулина к уголовной ответственности. Следствие считает, и я это подтверждаю своей подписью в представлении, необходимым задержание господина Бакулина, а также его арест", - сказал Луценко.

По его словам, такая позиция обосновывается несколькими факторами.

"Первое, господин Бакулин после следствия, которое завершилось в 2014 году закрытием уголовного дела, фактически покинул территорию Украины и не является на заседание ВР и вообще в Украину. И пока следствие не может установить его местонахождение", - сказал генпрокурор.

"Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его пребывания, чтобы официально передать ему процессуальные документы, но адвокат в телефонном разговоре отказал в этом", - отметил он.

Он добавил, что учитывая это, Бакулина надо объявить в розыск и для этого необходимо разрешение Верховной Рады.

Кроме того Луценко отметил, что нардеп подозревается в статьях, которые согласно действующего уголовно-процессуального законодательства предусматривают арест независимо от срока, прошедшего после совершения им преступления.

"Мы считаем, что пребывание в преступной организации Януковича господина Бакулина завершилось в 2014 году, но вероятное использование им незаконно полученных средств может продолжаться и сейчас", - сказал руководитель ГПУ.

По его словам, чтобы исключить использование Бакулиным и членами его семьи вероятных незаконно полученных средств и распределения их между другими фигурантами этого дела, его следует задержать.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко подробно рассказал, что именно инкриминируют нардепу Евгений Бакулин.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что парламент готов рассмотреть представление о привлечении Бакулина к уголовной ответственности на этой неделе.

Яна Миланова, УП

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураБакулинрозыскарест
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