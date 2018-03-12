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В ГБР объявили конкурс на 219 должностей

Понедельник, 12 марта 2018, 17:45

Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата.

Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook.

"Конкурс на 219 должностей центрального аппарата Государственного бюро расследований - объявлен! В том числе, на 152 должности следователей Бюро", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что не объявляется конкурс на должности работников оперативных подразделений до внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

В ГБР объясняют, что соответствующими изменениями в закон определяется должность оперативного работника.

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы", - отметил директор ГБР Роман Труба.

Он уверяет, что все процедуры будут проведены прозрачно.

"Тот, кто победит - сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - заявил Труба.

Как известно, ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.

Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

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Украинская правда
Темы: ГБР
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