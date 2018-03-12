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СЦКК поінформував СММ ОБСЄ про обстріл працівників ДФС

Понеділок, 12 березня 2018, 19:08

В українській стороні СЦКК заявили, що бойовики ОРДЛО обстріляли автомобіль співробітників ДФС і назвали це провокацією.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що під час брифінгу з СММ ОБСЄ 12 березня українська сторона СЦКК поінформувала представників Місії про факти порушення бойовиками режиму припинення вогню та про їхню причетність до вищезгаданого обстрілу автомобіля.

"Це ж підтверджує трасологічна оцінка місцевості порушення режиму припинення вогню. Відповідно до її висновків, обстріл автомобіля з боку ЗС України є абсолютно неможливим", - наголошують у штабі АТО.

У відомстві додають, що ДФС перебуває під особливою увагою ЗСУ.

"Головне завдання – недопущення тут будь-яких порушень режиму припинення вогню, навіть коли ЗСУ змушені відкривати вогонь у відповідь. Всі ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку ЗСУ, у той час як, з боку військових формувань РФ такі гарантії систематично порушуються", - заявляють у штабі АТО.

Як відомо, 12 березня повідомлялося, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОнадзвичайна подія
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