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СЦКК проинформировал СММ ОБСЕ об обстреле работников ДФС

Понедельник, 12 марта 2018, 19:08

В украинской стороне СЦКК заявили, что боевики ОРДЛО обстреляли автомобиль сотрудников ДФС и назвали это провокацией.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что во время брифинга с СММ ОБСЕ 12 марта украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии о фактах нарушения боевиками режима прекращения огня и об их причастности к вышеупомянутому обстрелу автомобиля.

"Это же подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны ВС Украины является абсолютно невозможным", - отмечают в штабе АТО.

В ведомстве добавляют, что ДФС находится под особым вниманием ВСУ.

"Главная задача - не допустить здесь каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открывать огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются", - заявляют в штабе АТО.

Как известно, 12 марта сообщалось, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОчрезвычайное происшествие
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