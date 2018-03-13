Запуск ДБР: Жоден із законопроектів не підійшов

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідування і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

Про це під час пленарного засідання оголосив голова Верховної ради Андрій Парубій.

На розгляд нардепів пропонувалися три проекти закону про внесення змін до закону про ДБР - технічний законопроект №5395, депутатський № 7450 та урядовий № 6430.

Голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін під час виступу у залі парламенту рекомендував технічний законопроект ухвалити за основу і в цілому та визначитися у першому читанні з-поміж депутатського та урядового.

За його словами, технічний проект закону, авторства депутата Миколи Паламарчука, усуває лише деякі неточності і тому його слід ухвалити. Щодо депутатського № 7450 та урядового №6430 проектів, то вони майже ідентичні, і тому рекомендував ухвалити їх як альтернативні.

"Ці проекти мають на меті однакову структуру, регулюють однакову кількість питань. Вважаємо їх альтернативними", - сказав Кожем'якін.

"При цьому хочу уточнити, що законопроект №7450 більш слушний у частині притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР, самостійної роботи підрозділів, більш комплексний", - зазначив він

"Але у зв'язку з тим, що є політичні питання і урядовий проект доопрацьований, то комітет дійшов висновку, що обидва можна ухвалити за основу", - додав голова комітету.

При цьому Парубій поставив спочатку обидва документи на рейтингове голосування, щоб визначитися, який із них підтримує більшість у залі.

Так, урядовий проект набрав 148 голосів, а депутатський - 141.

Голова ВР наполегливо рекомендував депутатам об'єднатися довкола урядового законопроекту.

Але після кількох голосувань жоден з проектів не набрав достатньої кількості голосів, навіть технічний.

У залі почалася суперечка.

Голова профільного комітету поскаржився, що на засіданні Ради відсутній директор ДБР Роман Труба.

"Дуже шкода, що у залі немає директора Бюро. Думаю, він мав би взяти участь у дискусії і висловити свою думку", - сказав Кожем'якін.

Після повторних дебатів і і провалених голосувань, Парубій закликав народних обранців проголосувати хоча б за те, щоб повернути всі закони на доопрацювання в комітет, інакше всі три закони будуть відхилені.

У підсумку, після суперечок 230 депутатів проголосували за те, щоб повернути всі законопроекти на доопрацювання.

Раніше Народний депутат Мустафа Найєм заявив про інтриги серед депутатів Верховної Ради щодо ухвалення урядового законопроекту, яким пропонується внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

За його словами, Кабмін намагається "переламати парламент через коліно, шантажуючи депутатів", погрожуючи що окремі фракції не дадуть свої голоси, якщо зал не підтримає урядовий проект.

Повідомлялося, що група "Реанімаційний Пакет Реформ" закликала профільний комітет Верховної Ради відхилити урядовий законопроект, яким пропонуються зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Так за словами експертів, вказаними змінами пропонується повернути небезпечну практику впливу керівництва на слідчих через розмір премії та інших доплат, які зможуть складати більшу частину зарплати.

Законопроект передбачає запровадження у ДБР (максимальна чисельність органу лише 1500 осіб) посад генералів, звання яким буде присвоювати виключно президент.

"Тому окрім зайвої мілітаризації це призведе до небезпечного узалежнення працівників бюро від глави держави", – наголошують в РПР.

Раніше народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляв, що "уряд сфальсифікував документи про подачу свого законопроекту в парламент, по суті підклавши під законопроект літа 2017 року зовсім іншу версію, розроблену під новопризначеного главу ДБР вже в січні 2018 року".

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