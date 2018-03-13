Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследований и вернули их в комитет для повторной доработки.

Об этом во время пленарного заседания объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

На рассмотрение нардепов предлагались три проекта закона о внесении изменений в закон о ГБР - технический законопроект №5395, депутатский №7450 и правительственный № 6430.

Глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин во время выступления в зале парламента рекомендовал технический законопроект принять за основу и в целом и определиться в первом чтении среди депутатского и правительственного.

По его словам, технический проект закона, авторства депутата Николая Паламарчука, устраняет лишь некоторые неточности и поэтому его следует принять. Относительно депутатского №7450 и правительственного №6430 проектов, то они почти идентичны, и поэтому рекомендовал принять их как альтернативные.

"Эти проекты имеют одинаковую структуру, регулируют одинаковое количество вопросов. Считаем их альтернативными", - сказал Кожемякин.

"При этом хочу уточнить, что законопроект №7450 более целесообразный в части привлечения к дисциплинарной ответственности работников ГБР, самостоятельной работы подразделений, более комплексный", - отметил он

"Но в связи с тем, что есть политические вопросы и правительственный проект доработан, то комитет пришел к выводу, что оба можно принять за основу", - добавил глава комитета.

При этом Парубий поставил сначала оба документа на рейтинговое голосование, чтобы определиться, какой из них поддерживает большинство в зале.

Так, правительственный проект набрал 148 голосов, а депутатский - 141.

Глава ВР настойчиво рекомендовал депутатам объединиться вокруг правительственного законопроекта.

Но после нескольких голосований ни один из проектов не набрал достаточного количества голосов, даже технический.

В зале начался спор.

Глава профильного комитета пожаловался, что на заседании Рады отсутствует директор ГБР Роман Труба.

"Очень жаль, что в зале нет директора Бюро. Думаю, он должен принять участие в дискуссии и высказать свое мнение", - сказал Кожемякин.

После повторных дебатов и и провалившихся голосований, Парубий призвал народных избранников проголосовать хотя бы за то, чтобы вернуть все законы на доработку в комитет, иначе все три закона будут отклонены.

В итоге, после споров 230 депутатов проголосовали за то, чтобы вернуть все законопроекты на доработку.

Ранее Народный депутат Мустафа Найем заявил об интригах среди депутатов Верховной Рады относительно принятия правительственного законопроекта, которым предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

По его словам, Кабмин пытается "переломить парламент через колено, шантажируя депутатов", угрожая что отдельные фракции не дадут свои голоса, если зал не поддержит правительственный проект.

Сообщалось, что группа "Реанимационный Пакет Реформ" призвала профильный комитет Верховной Рады отклонить правительственный законопроект, которым предлагаются изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Так, по словам экспертов, указанными изменениями предлагается вернуть опасную практику влияния руководства на следователей путем размера премии и других доплат, которые смогут составлять большую часть зарплаты.

Законопроект предусматривает введение в ГБР (максимальная численность органа только 1500 человек) должностей генералов, звание которым будет присваивать только президент.

"Поэтому кроме лишней милитаризации это приведет к опасной зависимости работников бюро от главы государства", – отмечают в РПР.

Ранее народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что "правительство сфальсифицировало документы о подаче своего законопроекта в парламент, по сути подложив под законопроект лета 2017 года совсем другую версию, разработанную под нового главу ГБР уже в январе 2018 года".

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