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Нардепи заявляють про "інтриги" навколо змін до закону про ДБР

Понеділок, 12 березня 2018, 16:42

Народний депутат Мустафа Найєм заявив про інтриги серед депутатів Верховної Ради щодо ухвалення урядового законопроекту, яким пропонується внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Про це він написав у Facebook.

"Зараз в парламенті розгортається якась дивна інтрига навколо змін до закону про ДБР. Завтра на порядку денному стоять два законопроекти, один з яких - наш, депутатський; другий - від Кабміну", - написав Найєм.

"Наш був зареєстрований наприкінці грудня минулого року, урядовий - всього кілька тижнів тому, в порушення регламенту і з фальсифікацією документів. Наш законопроект за всіма показниками і аспектам охоплює більш широке коло питань, підтриманий експертами, за нього одноголосно проголосував профільний комітет і його якісні переваги публічно визнав особисто глава ДБР", - зазначив нардеп.

Він додав, що наразі почалися "нездорові" інтриги.

За його словами, Кабмін намагається "переламати парламент через коліно, шантажуючи депутатів", погрожуючи що окремі фракції не дадуть свої голоси, якщо зал не підтримає урядовий проект.

Найєм додав, що мова йде про законопроекти № 7450 та № 6430.

Перший документ поданий нардепами Мустафою Найємом, Оленою Сотник, Леонідом Ємцем, Юрієм Дерев'янком, Сергієм Лещенком та Дмитром Добродомовим.

Ним пропонується визначити повноваження Державного бюро розслідувань у розслідуванні підслідних злочинів, де суб’єктами вчинення злочину виступають Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступники та члени, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, його заступники та члени, судді Конституційного Суду України та інше.

Крім того проектом пропонується надати підрозділам ДБР право на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, розширити вже існуючий перелік підрозділів ДБР та надати право самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Також пропонуються надати повноваження щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності  працівників відомства директору Державного бюро розслідувань.

Крім того, документ має на меті передати повноваження відбору директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань та інше особисто директору  ДБР.

У зазначеному проекті пропонується виключити норму щодо рекомендації Кабміну утворити ДБР за рахунок штатної чисельності слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України, відповідних підрозділів Національної поліції та інших органів державної влади та інше.

В свою чергу в урядовому законопроекті № 6430 пропонується передбачити умову, за якої ДБР починає діяльність у частині здійснення функцій досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, а саме – з дня сформування слідчих та оперативних підрозділів не менш як на 50 відсотків.

Згідно з проектом Закону нормативно-правові акти ДБР підлягатимуть державній реєстрації; порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань визначатиметься Кабінетом Міністрів України; на осіб рядового і начальницького складу ДБР поширюватиметься Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Також законопроектом визначаються види спеціальних звань ДБР, передбачаються підстави для притягнення працівника ДБР до дисциплінарної відповідальності, визначається текст присяги осіб рядового і начальницького складу ДБР.

Раніше група "Реанімаційний Пакет Реформ" закликала профільний комітет Верховної Ради відхилити урядовий законопроект, яким пропонуються зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Так за словами експертів, вказаними змінами пропонується повернути небезпечну практику впливу керівництва на слідчих через розмір премії та інших доплат, які зможуть складати більшу частину зарплати.

Законопроект передбачає запровадження у ДБР (максимальна чисельність органу лише 1500 осіб) посад генералів, звання яким буде присвоювати виключно президент.

"Тому окрім зайвої мілітаризації це призведе до небезпечного узалежнення працівників бюро від глави держави", – наголошують в РПР.

Раніше народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляв, що "уряд сфальсифікував документи про подачу свого законопроекту в парламент, по суті підклавши під законопроект літа 2017 року зовсім іншу версію, розроблену під новопризначеного главу ДБР вже в січні 2018 року".

Читайте також: "Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?"

Українська правда

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Теми: НайємДБРКабінет міністрів
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