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Отруєння Скрипаля: у Британії планують закрити Russia Today

Вівторок, 13 березня 2018, 11:19

Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.

Про це повідомляє Times.

Від того, аби зробити це, відомство відділяє висновок британського прем'єра Терези Мей щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скріпаля. 14 березня вона планує визначитись, чи вважати Росію винною у злочині.

За інформацією видання, 12 березня депутати Палати Громад неодноразово піднімали питання про трансляції RT у Британії, і Мей запропонувала у якості санкції проти каналу закрити його.

На питання одного з депутатів, коли нарешті Велика Британія зупинить пропагандистів з Russia Today, прем'єрка відповіла, що повідомить Палату про подальші санкції щодо каналу вже цього тижня.

Як відомо, у Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

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Переклав Євген Кізілов, УП

Теми: Велика БританіяРосіяСкрипальЗМІмедіа
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