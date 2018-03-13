Отравление Скрипаля: в Британии планируют закрыть Russia Today

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Вторник, 13 марта 2018, 12:19

Регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

Об этом сообщает Times.

От того, чтобы сделать это, ведомство отделяет вывод британского премьера Терезы Мэй относительно отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. 14 марта она намерена определиться, считать ли Россию виновной в преступлении.

По информации издания, 12 марта депутаты Палаты Представителей неоднократно поднимали вопрос о трансляциях RT в Британии, и Мэй предложила в качестве санкции против канала закрыть его.

На вопрос одного из депутатов, когда наконец Великобритания остановит пропагандистов из Russia Today, премьер ответила, что сообщит Палате о дальнейших санкциях против канала уже на этой неделе.

Как известно, в Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

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Перевел Евгений Кизилов, УП

Темы: Великобритания Росcия скандал СМИ медиа
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