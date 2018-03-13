Вперше з 5 березня бойовики пустили в хід міномети 120-мм – штаб АТО

Вперше з часу оголошення 5 березня всеохоплюючого перемир'я російсько-окупаційні війська застосували міномети 120 калібру.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу 13 березня.

За його словами, в зоні АТО минулої доби було зафіксовано 5 прицільних обстрілів. Незаконні озброєні формування випустили близько 20 мін з мінометів 120- та 82-мм калібру.

"Військовослужбовці ЗСУ продовжують суворо дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та вогонь у відповідь не відкривали", – наголосив Гуцуляк.

Він зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів на донецькому напрямку отримали поранення двоє українських військових. Їх доставили до військово-мобільного госпіталя.