Вперше з 5 березня бойовики пустили в хід міномети 120-мм – штаб АТО

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Вівторок, 13 березня 2018, 12:49

Вперше з часу оголошення 5 березня всеохоплюючого перемир'я російсько-окупаційні війська застосували міномети 120 калібру.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу 13 березня.

За його словами, в зоні АТО минулої доби було зафіксовано 5 прицільних обстрілів. Незаконні озброєні формування випустили близько 20 мін з мінометів 120- та 82-мм калібру.

"Військовослужбовці ЗСУ продовжують суворо дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та вогонь у відповідь не відкривали", – наголосив Гуцуляк.

Він зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів на донецькому напрямку отримали поранення двоє українських військових. Їх доставили до військово-мобільного госпіталя.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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