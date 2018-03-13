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Впервые с 5 марта боевики пустили в ход минометы 120-мм – штаб АТО

Вторник, 13 марта 2018, 11:49

Впервые с момента объявления 5 марта всеобъемлющего перемирия российско-оккупационные войска применили минометы 120 калибра.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 13 марта.

По его словам, в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 5 прицельных обстрелов. Незаконные вооруженные формирования выпустили около 20 мин из минометов 120-и 82-мм калибра.

"Военнослужащие ВСУ продолжают строго придерживаться объявленного с полуночи 5 марта всеобъемлющего перемирия и ответный огонь не открывали", - отметил Гуцуляк.

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов на донецком направлении получили ранения двое украинских военных. Их доставили в военно-мобильный госпиталь.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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