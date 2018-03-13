Бойовики знову обстріляли авто співробітників ДФС

Протягом двох діб бойовики ОРДЛО двічі обстріляли автотранспорт працівників ДФС, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО.

Авто працівників ДФС обстріляли поблизу Авдіївки.

"Ураховуючи результати трасологічної оцінки місцевості порушення режиму припинення вогню, українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про те, що застосування стрілецької зброї з боку ЗС України на даній ділянці дороги є абсолютно неможливим", - йдеться у повідомленні.

В СЦКК заявили, що розцінюють ці обстріли як провокацію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ з метою створення чергової "фейкової картинки".

Українські представники у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформували СММ ОБСЄ про нові обстріли.

Як відомо, 12 березня повідомлялося, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл.