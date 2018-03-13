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Бойовики знову обстріляли авто співробітників ДФС

Вівторок, 13 березня 2018, 19:00

Протягом двох діб бойовики ОРДЛО двічі обстріляли автотранспорт працівників ДФС, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО.

Авто працівників ДФС обстріляли поблизу Авдіївки.

"Ураховуючи результати трасологічної оцінки місцевості порушення режиму припинення вогню, українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про те, що застосування стрілецької зброї з боку ЗС України на даній ділянці дороги є абсолютно неможливим", - йдеться у повідомленні.

В СЦКК заявили, що розцінюють ці обстріли як провокацію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ з метою створення чергової "фейкової картинки".

Українські представники у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформували СММ ОБСЄ про нові обстріли.

Як відомо, 12 березня повідомлялося, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОнадзвичайна подія
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