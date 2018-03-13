Боевики снова обстреляли авто сотрудников ДФС

В течение двух суток боевики ОРДЛО дважды обстреляли автотранспорт работников ДФС, никто не пострадал.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

Авто работников ДФС обстреляли вблизи Авдеевки.

"Учитывая результаты трасологической оценки местности нарушения режима прекращения огня, украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ о том, что применение стрелкового оружия со стороны ВС Украины на данном участке дороги абсолютно невозможно", - говорится в сообщении.

В СЦКК заявили, что расценивают эти обстрелы как провокацию, направленную на дискредитацию ВСУ с целью создания очередной "фейковой картинки".

Украинские представители в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировали СММ ОБСЕ о новых обстрелах.

Как известно, 12 марта сообщалось, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.