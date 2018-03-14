Верховний суд Криму відхилив апеляцію фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід фігурантів "справи Веджіє Кашка".

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Зазначається, що підсудні залишаться під вартою до 15 березня.

Суддя Галина Редько відмовила у клопотаннях про доставку підсудних до зали суду, а також про проведення засідання у відкритому режимі.

Також вона проігнорувала документи про стан здоров'я Бекіра Дегерменджі й аргументи про допущені помилки в настановних даних Кязіма Аметова (не те по-батькові, не той рік народження і не та стаття звинувачення) у вироку підконтрольного Росії Київського райсуду.

Під час засідання судді тричі заявляли відводи за порушення, допущені під час розгляду справи.

Своїм рішенням суддя Галина Редько скасувала вердикт першої інстанції, але залишила підсудних під вартою.

Як відомо, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

12 січня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка" на два місяці.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.