Верховный суд Крыма отклонил апелляцию фигурантов "дела Веджие Кашка"

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения фигурантов "дела Веджие Кашка".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что подсудимые останутся под стражей до 15 марта.

Судья Галина Редько отказала в ходатайствах о доставке подсудимых в зал суда, а также о проведении заседания в открытом режиме.

Кроме этого, она проигнорировала документы о состоянии здоровья Бекира Дегерменджи и аргументы о допущенных ошибках в установочных данных Кязима Аметова (не то отчество, не тот год рождения и не та статья обвинения) в приговоре подконтрольного России Киевского райсуда.

Во время заседания судье трижды заявляли отводы за нарушения, допущенные при рассмотрении дела.

Своим решением судья Галина Редько отменила вердикт первой инстанции, но оставила подсудимых под стражей.

Как известно, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.