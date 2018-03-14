Супрун: Помічник нардепа і мер пропонували мені квартиру як хабар

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію хабара від помічника народного депутата понад рік тому.

Про це вона написала у Facebook, не називаючи імен. Також підтвердила цю інформацію прес-служба МОЗ.

7 березня "Українська правда" повідомляла, що детективи НАБУ проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун.

"Понад рік тому один із помічників народних депутатів запропонував мені хабар у вигляді квартири за те, щоби я, користуючись службовим становищем, допомогла медичному закладу отримати дороговартісне обладнання", – написала тепер Супрун.



"Наступного дня звернулася до детективів НАБУ з заявою про ознаки злочину. Згодом я і мій позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоби задокументувати все", – додала керівниця МОЗ.

Супрун уточнила, що "до подальших зустрічей з помічником народного депутата долучився й мер міста, який підтвердив намір щодо хабара у вигляді квартири".

"Квартиру запропонували оформити на мого позаштатного радника, який зіграв роль довіреної особи", – зазначила чиновниця.



За словами Супрун, МОЗ "завжди готове допомогти громаді" отримати медобладнання, яким би дорогим воно не було, – "якщо в ньому дійсно є потреба".

"В країні діють численні міжнародні фонди, програми донорської підтримки, в бюджетах міст та громад накопичені суттєві бюджетні резерви. Підтримувати запити від міст та медичних закладів щодо отримання необхідного обладнання є частиною наших обов’язків. Для їх виконання пропонувати службовим особам хабарі непотрібно", – заявила в.о. міністра.

У свою чергу, МОЗ заявив, що пропозиції хабара дискредитують роботу уряду і не дають відновити довіру суспільства до державної служби та чиновників.

"За історію незалежної України не було доведених до рішення суду справ, відкритих за статтею 369 Кримінального кодексу "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" за участі очільників міністерств", – зазначають у міністерстві.

Команда МОЗ заявила про підтримку детективів НАБУ й прокурорів Антикорупційної прокуратури в боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади.

Олег Ляшко заявляв, що обшуки в його помічника Олександра Богачова – це політичне замовлення для його дискредитації, а звинувачення ідіотські: "Не собі в кишеню, а людям Богачов добивається сучасного обладнання в лікарню – і його за це переслідують".