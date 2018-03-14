Супрун: Помощник нардепа и мэр предлагали мне квартиру как взятку

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к Национальному антикоррупционному бюро из-за предложения взятки от помощника народного депутата более года назад.



Об этом она написала в Facebook, не называя имен. Также подтвердила эту информацию пресс-служба МОЗ.



7 марта "Украинская правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у городского главы Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле про предложение взятки Ульяне Супрун.



"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование", – написала теперь Супрун.



"На следующий день обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. Позже я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", – добавила руководитель Минздрава.



Супрун уточнила, что "к дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры".



"Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", – отметила чиновница.



По словам Супрун, МОЗ "всегда готово помочь общине" получить оборудование, каким бы дорогим оно ни было, – "если в нем действительно есть необходимость".



"В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования – часть наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки ненужно", – заявила и.о. министра.



В свою очередь, МОЗ заявил, что предложения взятки дискредитируют работу правительства и не дают восстановить доверие общества к государственной службе и чиновникам.



"За всю историю независимой Украины не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" с участием руководителей министерств", – отмечают в министерстве.



Команда МОЗ заявила о поддержке детективов НАБУ и прокуроров Антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

Олег Ляшко заявлял, что обыски у его помощника Александра Богачева – это политический заказ для его дискредитации, а обвинения идиотские: "Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу – и его за это преследуют".