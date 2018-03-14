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"Батьківщину" обурило, що їм вказали на погану присутність у Раді

Середа, 14 березня 2018, 11:27

У Верховній Раді під час ратифікації угоди між урядами України та Болгарії про співпрацю в разі виникнення катастроф стався неприємний інцидент.

Спершу депутати вирішили голосувати за законопроект №0174 без обговорення.

Депутат від БПП Олексій Порошенко узяв слово, піднявши руку, і закликав підтримати проект закону.  

Після цього Іван Крулько заявив, що "Батьківщина" хоче справедливості – і попросив президію дотримуватися регламенту і давати рівні права представникам коаліції та опозиції.

Він обурився, що скорочена процедура передбачає запис "два за, два проти", а Олексію Порошенку "дали слово без черги і без запису "два за – два проти".

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко перепросила в колег, але попросила і "Батьківщину" дотримуватися регламенту.

"Зараз присутні лише 6 депутатів фракції "Батьківщини". Сьогодні робочий день і я прошу ходити на роботу", – сказала вона.  

Після цього Олександра Кужель із "Батьківщини" підбігла до президії й почала вимагати, щоб Геращенко озвучила кількість присутніх депутатів інших фракцій.

"Нємєдлєнно! Іра, імєйтє совесть!", – крикнула Кужель російською, уже стоячи над першим віце-спікером і штовхаючи її мікрофон.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій попросив Кужель сісти, а Геращенко попросила "припинити балаган".

До президії підішли ще кілька депутатів, але спікер вгамував залу, передавши слово Ігорю Мосійчуку.

"Перетворюють парламент в базар тільки тому, що не ходять на роботу", – прокоментував депутат від "Радикальної партії".

Зрештою, за ратифікацію таки проголосували, хоча спершу було лише 202 голоси "за", з другої спроби (213 і 231 голосів) депутати повернулися до голосування – і проект закону набрав 228 голосів.

Після цього Парубій сказав, що буде проводити рейтингове голосування перед ухваленням ратифікацій, щоб не поставити їх під загрозу. "228, ми ходимо по голосах, по кожному голосу", – сказав він.

Згодом Кужель у Facebook звинуватила Геращенко у "суб’єктивній манері" ведення засідань і "директорській" поведінці "на межі хамства".

Вона наголосила, що "Батьківщина" – найменша фракція, а в БПП у середу "зі 136 голосують близько 70 депутатів", у "Народному фронті" з 81-го – 58.

"Так у нас є коаліція чи немає? Виходить, хамити з президії легше, ніж чесно зізнатися, що без голосів екс-регіоналів порошенківська більшість не може ухвалити жоден закон", – дорікнула Кужель.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадаБатьківщинаПорошенкоГеращенко Ірина
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