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"Батькивщину" возмутило, что им указали на плохое присутствие в Раде

Среда, 14 марта 2018, 11:27

В Верховной Раде во время ратификации соглашения между правительствами Украины и Болгарии о сотрудничестве в случае возникновения катастроф произошел неприятный инцидент.

Сперва депутаты решили голосовать за законопроект №0174 без обсуждения.

Депутат от БПП Алексей Порошенко взял слово, подняв руку, и призвал поддержать проект закона.

После этого Иван Крулько заявил, что "Батькивщина" хочет справедливости – и попросил президиум соблюдать регламент и давать равные права представителям коалиции и оппозиции.

Он возмутился, что сокращенная процедура предусматривает запись "два за, два против", а Алексею Порошенко "дали слово вне очереди и без записи "два за – два против".

Первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко извинилась перед коллегами, но попросила и "Батькивщину" соблюдать регламент.

"Сейчас присутствуют лишь 6 депутатов фракции "Батькивщины". Сегодня рабочий день и я прошу ходить на работу", – сказала она.

После этого Александра Кужель из "Батькивщины" подбежала к президиуму и потребовала, чтобы Геращенко озвучила количество присутствующих депутатов других фракций.

"Немедленно! Ира, имейте совесть!", – крикнула Кужель на русском, уже стоя над первым вице-спикером и толкая ее микрофон.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий попросил Кужель присесть, а Геращенко попросила "прекратить балаган".

К президиуму подошли еще несколько депутатов, но спикер успокоил зал, передав слово Игорю Мосийчуку.

"Превращают парламент в базар только потому, что не ходят на работу", – прокомментировал депутат от "Радикальной партии".

В итоге, за ратификацию таки пролосовали, хотя сначала бело лишь 202 голоса "за", со второй попытки (213 и 231 голосов) депутаты вернулись к голосованию – и проект закона набрал 228 голосов.

После этого Парубий сказал, что будет проводить рейтинговое голосование перед принятием ратификаций, чтобы не поставить их под угрозу. "228, мы ходим по голосам, по каждому голосу", – сказал он.

Позже Кужель в Facebook обвинила Геращенко в "субъективной манере" ведения заседаний и "директорском" поведении "на грани хамства".

Она подчеркнула, что "Батькивщина" – наименьшая фракция, а в БПП в среду "из 136 голосуют около 70 депутатов", в "Народном фронте" из 81-го – 58.

"Так у нас есть коалиция или нет? Получается, хамить из президиума легче, чем честно признаться, что без голосов экс-регионалов порошенковское большинство не может принять ни один закон", – упрекнула Кужель.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаБатькивщинаПорошенкоГеращенко Ирина
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