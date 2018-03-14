В РФ відреагували на видворення російських дипломатів з Британії

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Середа, 14 березня 2018, 15:27

Посольство Росії назвало рішення Великої Британії про висилку 23 дипломатів РФ неприйнятним.

Про це повідомляє ТАСС.

За інформацією видання, в посольстві також відзначили, що таке рішення - це "необґрунтований і недалекоглядний крок".

"Розглядаємо цей ворожий крок як абсолютно неприйнятний, необґрунтований і недалекоглядний. Уся відповідальність за занепад російсько-британських відносин лежить на нинішньому політичному керівництві Великої Британії", - йдеться в заяві посольства.

У дипломатичному представництві інформували, що послу РФ у Великій Британії Олександру Яковенку вже було оголошено про визнання 23 російських дипломатів персонами нон грата.

Як відомо, у середу Велика Британія вирішила вислати з країни 23 російських дипломатів, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росіян знайшли непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".

Теми: Росія Велика Британія дипломатичні відносини МЗС скандал
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