В РФ отреагировали высылку российских дипломатов из Британии

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Среда, 14 марта 2018, 15:27

Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг".

"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

12 марта британский премьер Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновата в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии.

Оравленных россиян нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте на УП в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".

Темы: Росcия Великобритания дипломатические отношения МИД скандал
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