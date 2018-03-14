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В Раде договариваются, как голосовать за главу Нацбанка и другие кадры

Среда, 14 марта 2018, 15:43

В Верховной Раде договариваются о порядке голосования за претендентов на главу Национального банка, омбудсмена и главу Счетной палаты.

Об этом сообщил депутат фракции БПП Мустафа Найем в Facebook 14 марта.

"Завтра парламент должен принять решение по трем должностям – главы НБУ, главы Счетной палаты и уполномоченного Верховной рады по правам человека. Фамилии претендентов вроде как уже согласованы, сейчас решается, в каком порядке будут идти голосования", – написал он.

"Поскольку, в силу очевидной несовместимости должностей, ставить все три назначения одним пакетом – это легкий перебор, граничащий с абсурдом, сейчас идут переговоры о порядке голосования", – добавил депутат.

По данным Найема, на данный момент порядок такой:

- глава Счетной палаты – Валерий Пацкан (БПП, группа УДАР);

- глава Нацбанка – Яков Смолий (и.о. главы НБУ),

- омбудсмен – Людмила Денисова ("Народный фронт").

"Очевидно, вся эта чехарда из-за главы НБУ, которого у страны нет уже более года. Портфели омбудсмена и главы Счетной палаты – это уже торги, от которых ребятам сложно отказаться", – отметил Найем.

"Назначение омбудсмена – это вообще отдельная тема. Во время принятия новой редакции закона "О Конституционном суде Украины" парламент внес изменения в регламент работы Рады, которыми разрешил назначать и увольнять омбудсмена открытым голосованием. В то время как профильный закон про уполномоченного говорит, что кандидаты на эту должность назначаются только закрытым голосованием", – добавил он.

По мнению Найема, "правовая коллизия может стать помехой для принятия решения".

"Впрочем, все это еще неточно – каждая сторона уверена, что ни с чем оставят именно их. Очевидно, что все эти три должности, мягко говоря, о разном, – и всё это голосование еще раз вынесет внутренние торги в зал и на трибуну", – считает он.

1 марта сообщалось, что назначение Якова Смолия на должность главы Нацбанка перенесли из-за недоверия по голосованию за омбудсмена.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту назначить на пост главы Нацбанка Якова Смолия.

Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка, но ее просьба не была удовлетворена – и она ушла в длительный отпуск, который затем продлила за свой счет вплоть до утверждения ее отставки.

Счетную палату сейчас возглавляет Роман Магута.

Уполномоченной по правам человека является Валерия Лутковская.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная РадаНБУкадры
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