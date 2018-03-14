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Через Путіна окупований Севастополь паралізували затори

Середа, 14 березня 2018, 17:09

У анексованому Севастополі 14 березня утворилися затори на ряді вулиць через приїзд президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляють Крим.Реаліі.

Зазначається, що під час перебування Путіна утворилися пробки через введені обмеження зупинки і стоянки усіх видів транспорту на площі Нахімова, на ділянці вул. Леніна (між площами Суворова і Нахімова), на проспекті Нахімова, на ділянці вул. Радянська (від вул. Вороніна до вул. Леніна).

Раніше повідомлялося, що через приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, російські спецслужби 14 березня посилили контроль на кордоні з материковою Україною і в окупованому Севастополі.

Повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідує анексований Крим в рамках "робочої поїздки".

За інформацією прес-служби Кремля, крім будівництва Керченського мосту, президент Росії також відвідає новий аеровокзальний комплекс аеропорту "Сімферополь" і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Пізніше президент України Петро Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна до Криму.

Українська правда
Теми: КриманексіяПутін
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