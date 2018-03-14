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Порошенко назвав поїздку Путіна до Криму небезпечною провокацією

Середа, 14 березня 2018, 13:18

Президент Петро Порошенко назвав провокацією візит президента Російської Федерації Володимира Путіна на територію анексованого Росією Криму.

Про це він сказав на спільній з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом зустрічі з представниками ЗМІ в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це небезпечна провокація, коли сьогодні президент Росії Путін, прямо перед виборами, спеціально їде на окуповану територію, відвідає Сімферополь і Севастополь. Саме тому важливою є єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого Криму", – підкреслив Порошенко.

Президент України також подякував Австрії за позицію про невизнання результатів виборів, а також про рішення не направляти своїх спостерігачів на окуповану територію.

Сам президент ван дер Беллен зазначив, що вибори російського президента на території анонсованого Криму не можуть бути правомочними.
 
"З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму протиправна, була і є, і це також є і позицією Європейського Союзу, тому на цій території не можуть проходити правомочні вибори до російського парламенту або президента", – сказав президент Австрії.

При цьому він підкреслив: "Це не тільки моя точка зору. Це однозначна точка зору всього австрійського уряду".

Російські спецслужби 14 березня посилили контроль на кордоні з материковою Україною і в окупованому Севастополі через приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим у річницю незаконного референдуму.

Зазначалось, що під час останньої перед президентськими виборами регіональної поїздки Путін візьме участь у другому за час кампанії багатотисячному мітингу.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". 

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Теми: КримПутінРосія
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