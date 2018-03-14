В окупований Крим їде Путін. Там ввели спецзаходи

Через приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, російські спецслужби 14 березня посилили контроль на кордоні з материковою Україною і в окупованому Севастополі.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Відзначається, що Путін приїде в анексований Крим в рамках "робочої поїздки".

Видання повідомляє, що російський президент планує побувати на мітингу в Севастополі, в аеропорту "Сімферополь", а також "огляне будівництво Керченського мосту".

При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що участь глави РФ в мітингу-концерті в Севастополі 14 березня "не пов'язане з виборами".

Повідомляється, що ФСБ Росії посилила контроль громадян, які перетинають кордон із анексованим Кримом і материковою Україною.

"Силовики розмовляють з кожним по 15-20 хвилин, перевіряють металодетектором, багаж обстежують собаки", - сказано в публікації.

Також зазначається, що на ряді вулиць окупованого Севастополя через приїзд Путіна обмежили рух транспорту.

Минулого разу Путін відвідував Крим у листопаді 2017 року.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим у річницю незаконного референдуму.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Також повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій".

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори".

Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.