Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупований Крим їде Путін. Там ввели спецзаходи

Середа, 14 березня 2018, 13:15

Через приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, російські спецслужби 14 березня посилили контроль на кордоні з материковою Україною і в окупованому Севастополі.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Відзначається, що Путін приїде в анексований Крим в рамках "робочої поїздки".

Видання повідомляє, що російський президент планує побувати на мітингу в Севастополі, в аеропорту "Сімферополь", а також "огляне будівництво Керченського мосту".

При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що участь глави РФ в мітингу-концерті в Севастополі 14 березня "не пов'язане з виборами".

Повідомляється, що ФСБ Росії посилила контроль громадян, які перетинають кордон із анексованим Кримом і материковою Україною.

"Силовики розмовляють з кожним по 15-20 хвилин, перевіряють металодетектором, багаж обстежують собаки", - сказано в публікації.

Також зазначається, що на ряді вулиць окупованого Севастополя через приїзд Путіна обмежили рух транспорту.

Минулого разу Путін відвідував Крим у листопаді 2017 року.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим у річницю незаконного референдуму.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Також повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій"

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". 

Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.  

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Українська правда
Теми: КриманексіяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Останні новини
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбой, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
Усі новини...
Реклама: