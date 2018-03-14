Из-за Путина оккупированный Севастополь парализовали пробки

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Среда, 14 марта 2018, 18:09

В аннексированном Севастополе 14 марта образовались пробки на ряде улиц из-за приезда президента России Владимира Путина.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что во время пребывания Путина  образовались пробки из-за введенных ограничений остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Ранее сообщалось, что из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин 14 марта посещает аннексированный Крым в рамках "рабочей поездки". По информации пресс-службы Кремля, помимо строительства Керченского моста, президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" и примет участие в митинге-концерте в Севастополе.

Позже президент Украины Петр Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина в Крым.

Украинская правда
Темы: Крым аннексия Путин
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