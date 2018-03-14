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Україна протестує проти приїзду Путіна в анексований Крим

Середа, 14 березня 2018, 18:06

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним до анексованого Криму.

Про це йдеться у офіційній заяві відомства.

"Україна вважає згаданий візит, як і інші т.зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

МЗС вказує, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах.

"Це визнається всім цивілізованим світом, який вже неодноразово давав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадивши широкі обмежувальні заходи (санкції) проти держави-окупанта", - заявили в МЗС.

Як відомо, через приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, російські спецслужби 14 березня посилили контроль на кордоні з материковою Україною і в окупованому Севастополі.

Повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідує анексований Крим в рамках "робочої поїздки".

За інформацією прес-служби Кремля, крім будівництва Керченського мосту, президент Росії також відвідає новий аеровокзальний комплекс аеропорту "Сімферополь" і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Пізніше президент України Петро Порошенко назвав "небезпечною провокацією"візит Путіна до Криму.

Українська правда

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Теми: КримРосіяанексія
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