Украина протестует против приезда Путина в аннексированный Крым

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в аннексированный Крым.



Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.



"Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые "поездки" российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в сообщении.



МИД указывает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.



"Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против-оккупанта", - заявили в МИД.



Как известно, из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.



Сообщалось, что президент России Владимир Путин 14 марта посещает аннексированный Крым в рамках "рабочей поездки".



По информации пресс-службы Кремля, кроме строительства Керченского моста, президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" и примет участие в митинге-концерте в Севастополе.



Позже президент Украины Петр Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина в Крым.