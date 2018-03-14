У НАБУ розповіли про зростання кількості заяв про корупцію від бізнесу

847 переглядів
Середа, 14 березня 2018, 19:31

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що у 2017 році збільшилась кількість заяв про можливі корупційні правопорушення від представників бізнесу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Впродовж минулого року ми помітили зростання кількості заяв до Бюро про можливі корупційні правопорушення від представників бізнес-середовища, що намагаються відстояти свої законні права. Це викликане тим, що НАБУ показало себе як дійсно незалежний антикорупційний орган, для якого немає недоторканих. Однак є причина, через яку похвалитися цілковитою довірою бізнесу не можемо - це проблема розгляду справ у судах", - зазначив Ситник.

За його словами, після звернення до НАБУ, відкриття кримінального провадження, низки слідчих дій і скерування справи до суду, представник бізнесу як заявник часто залишається розчарованим.

"Хоча правоохоронні органи й зробили все від них залежне, суд не має можливості зосередитися на розгляді справи. Тому особа, яка обґрунтовано підозрюється детективами, залишається на волі і більше того — має всі важелі, щоб продовжувати тиснути на бізнес", — зазначив директор НАБУ.

Українська правда
Теми: НАБУ Ситник бізнес корупція
powered by lun.ua
По темі
Онищенка підозрюють у зберіганні зброї, він розказав про пістолет 14 березня 2018, 13:47
Супрун: Помічник нардепа і мер пропонували мені квартиру як хабар 14 березня 2018, 11:03
Луценко не проти провокації на хабар – але за певних умов 13 березня 2018, 16:08
Усі новини
Головні новини
Для реалізації "плану Маршалла" Києву слід розібратися із невикористаними кредитами
Коломойського попросили пояснити, кому Приватбанк перерахував 2 мільярди доларів
В зоні АТО зафіксували "повну тишу"
Савченко анонсувала повернення в Київ
Усі новини
Досвід

Як я заробляв на життя онлайн-покером

бренд

Бренд bobkova випустив колекцію футболок з принтами собак з притулку