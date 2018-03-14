Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАБУ розповіли про зростання кількості заяв про корупцію від бізнесу

Середа, 14 березня 2018, 18:31

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що у 2017 році збільшилась кількість заяв про можливі корупційні правопорушення від представників бізнесу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Впродовж минулого року ми помітили зростання кількості заяв до Бюро про можливі корупційні правопорушення від представників бізнес-середовища, що намагаються відстояти свої законні права. Це викликане тим, що НАБУ показало себе як дійсно незалежний антикорупційний орган, для якого немає недоторканих. Однак є причина, через яку похвалитися цілковитою довірою бізнесу не можемо - це проблема розгляду справ у судах", - зазначив Ситник.

За його словами, після звернення до НАБУ, відкриття кримінального провадження, низки слідчих дій і скерування справи до суду, представник бізнесу як заявник часто залишається розчарованим.

"Хоча правоохоронні органи й зробили все від них залежне, суд не має можливості зосередитися на розгляді справи. Тому особа, яка обґрунтовано підозрюється детективами, залишається на волі і більше того — має всі важелі, щоб продовжувати тиснути на бізнес", — зазначив директор НАБУ.

Українська правда
Теми: НАБУСитникбізнескорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбой, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
Усі новини...
Реклама: