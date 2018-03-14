В НАБУ рассказали о росте числа заявлений о коррупции от бизнеса

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что в 2017 году увеличилось количество заявлений о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"На протяжении прошлого года мы заметили рост количества заявлений в Бюро о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнес-среды, которые пытаются отстоять свои законные права. Это вызвано тем, что НАБУ показало себя как действительно независимый антикоррупционный орган, для которого нет неприкасаемых. Однако есть причина, по которой похвастаться полным доверием бизнеса не можем - это проблема рассмотрения дел в судах", - отметил Сытник.

По его словам, после обращения в НАБУ, открытие уголовного производства, ряда следственных действий и направление дела в суд, представитель бизнеса как заявитель часто остается разочарованным.

"Хотя правоохранительные органы и сделали все от них зависящее, суд не имеет возможности сосредоточиться на рассмотрении дела. Поэтому лицо, которое обоснованно подозревается детективами, остается на свободе и более того - имеет все рычаги, чтобы продолжать давить на бизнес", - отметил директор НАБУ .