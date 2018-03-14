Розенблат через суд намагається з'ясувати, чи є "агент Катерина" працівником НАБУ
Окружний адміністративний суд Києва отримав позов від народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє сайт Судової влади України.
"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НАБУ з приводу не надання відповіді на запит НАЗК щодо підтвердження або спростування факту належності Сивокінь Катерини (Сікорської Катерини) до працівників Національного антикорупційного бюро", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Розенблат просить зобов’язати НАБУ надати відповідь на даний запит.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Як результат, нардепів звинувачують в тому, що вони вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
8 серпня Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною.