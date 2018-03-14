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Розенблат через суд намагається з'ясувати, чи є "агент Катерина" працівником НАБУ

Середа, 14 березня 2018, 20:35

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов від народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НАБУ з приводу не надання  відповіді на запит НАЗК щодо підтвердження або спростування факту належності Сивокінь Катерини (Сікорської Катерини) до працівників Національного антикорупційного бюро", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Розенблат просить зобов’язати НАБУ надати відповідь на даний запит.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Як результат, нардепів звинувачують в тому, що вони вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

8 серпня Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною.

Українська правда
Теми: НАБУРозенблат
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