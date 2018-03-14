Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ
Окружной административный суд Киева получил иск от народного депутата Борислава Розенблата к Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАЗК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.
Кроме того, Розенблат просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
8 августа Розенблат рассказал об общении с агентом Екатериной.