Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ

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Среда, 14 марта 2018, 21:35

Окружной административный суд Киева получил иск от народного депутата Борислава Розенблата к Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАЗК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Кроме того, Розенблат просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

8 августа Розенблат рассказал об общении с агентом Екатериной.

Украинская правда
Темы: НАБУ Розенблат
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