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ГПУ має намір докладніше розпитати Савченко про зброю на Майдані

Четвер, 15 березня 2018, 15:22

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в найближчі дні направить народному депутату Надії Савченко повістку на повторний допит для уточнення інформації про снайперів на Майдані під час Революції Гідності.

Про це повідомив начальник департаменту Сергій Горбатюк агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"У свідченнях Савченко була інформація загального характеру, як факт, без конкретики, яку зброю і які люди привозили", – розповів Горбатюк

Він додав, що протягом дня або в п'ятницю, 16 березня, Савченко направлять ​​повістку, і в міру можливості слідчий буде чекати її на допит.

За словами Горбатюка, повторний допит необхідний для уточнення деталей, які депутату варто було б повідомити слідству.

Як повідомлялося 15 березня народний депутат Надія Савченко заявила журналістам, що "злочини проти Майдану ніколи не будуть розслідувані, тому що це не вигідно нинішньому керівництву України".

"Горбатюку не дають працювати. Особисто я давала йому свідчення про те, що Луценко з трибуни закликав до того, щоб знести владу, і обіцяв людям, що буде на Майдані зброя. Я говорила, що бачила, як під’їжджала синя машина, мікроавтобус, як з неї виходи люди зі зброєю. Я говорила, хто ці люди. Ці люди є в парламенті. Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна", - сказала Савченко.

(Пізніше народний депутат Надія Савченко заявила, що переплутала спікера ВР Андрія Парубія з нардепом Сергієм Пашинським, коли говорила, що бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна" у 2014 році).

Вона також звинуватила генпрокурора Юрія Луценка у тому, що він перешкоджає розслідуванню злочинів проти Майдану.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяГенпрокуратураЄвромайдан
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