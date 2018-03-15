Савченко каже, що в заяві про снайперів переплутала Парубія з Пашинським

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Четвер, 15 березня 2018, 15:02

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що переплутала спікера ВР Андрія Парубія з Пашинським, коли говорила, що бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна" у 2014 році.  

Про це вона сказала у кулуарах Верховної Ради після допиту в СБУ.

"Якщо я сказала Парубій, тоді прошу вибачення, по перше, у Парубія. Публічно приношу вибачення Парубію. Не бачила відео, не пам’ятаю, що я сказала точно", - сказала Савченко.

"Якщо я говорила прізвище Парубій, то хотіла сказати, мала на увазі (Сергій - ред.) Пашинський", - додала нардеп. 

 

Парубій поговорив із Савченко у залі Ради 

Фото Євгена Будерацького, УП

Як повідомляють журналісти, коли Савченко прийшла у кулуари Ради, то її шукав Парубій. 

 
Фото Євгена Будерацького, УП

Як відомо, перед допитом в СБУ Савченко заявила, особисто бачила, "як Парубій заводив снайперів в готель "Україна". 

Вона також звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

Раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ірина Балачук, УП
Теми: Савченко Парубій
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