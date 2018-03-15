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ГПУ намерена распросить подробнее Савченко об оружии на Майдане

Четверг, 15 марта 2018, 15:22

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры в ближайшие дни направит народному депутату Надежде Савченко повестку на повторный допрос для уточнения информации о снайперах на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом сообщил начальник департамента Сергей Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"В показаниях Савченко была информация общего характера, как факт, без конкретики, какое оружие и какие люди привозили", – рассказал Горбатюк

Он добавил, что в течение дня или в пятницу, 16 марта, Савченко будет направлена повестка, и по мере возможности следователь будет ждать ее на допрос.

По словам Горбатюка, повторный допрос необходим для уточнения деталей, которые депутату следовало бы сообщить следствию.

Как сообщалось 15 марта народный депутат Надежда Савченко заявила журналистам, что "преступления против Майдана никогда не будут расследованы, потому что это не выгодно нынешнему руководству Украины".

"Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельства о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", - сказала Савченко.

(Позже Савченко заявила, что перепутала спикера ВР Андрея Парубия с нардепом Сергеем Пашинским, когда говорила, что видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" в 2014 году).

Она также обвинила генпрокурора Юрия Луценко в том, что он препятствует расследованию преступлений против Майдана.

Темы: Савченко НадеждаГенпрокуратураЕвромайдан
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