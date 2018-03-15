Савченко: Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна"

Народний депутат Надія Савченко звинувачує діючу владу у провокуванні революцій і низці злочинів проти громадян України.

Про це вона сказала перед допитом в СБУ.

"Зараз важливо навішати ярликів, звинувачувати, що скрізь є рука Кремля. Це дуже вигідно діючій владі. Злочини діючої влади почалися задовго до навіть Революції Гідності. Злочини почалося, коли влада почала ставати олігархами, коли грабувала людей, коли вони разом були в Партії регіонів. Злочини діючої влади почалися задовго до всіх тих революцій, які вона спровокувала і робила", - сказала Савченко.

Фото Євгена Руденка, УП

Вона додала, що злочини проти Майдану ніколи не будуть розслідувані, бо це не вигідно нинішньому керівництву України.

"Горбатюку не дають працювати. Особисто я давала йому свідчення про те, що Луценко з трибуни закликав до того, щоб знести владу, і обіцяв людям, що буде на Майдані зброя. Я говорила, що бачила, як під’їжджала синя машина, мікроавтобус, як з неї виходи люди зі зброєю. Я говорила, хто ці люди. Ці люди є в парламенті. Я бачила, як Парубій заводив снайперів в готель "Україна", - сказала Савченко.

Вона також звинуватила генпрокурора Юрія Луценка у тому, що він перешкоджає розслідуванню злочинів проти Майдану.

"Генеральному прокурору Юрію Луценку треба було стати генеральним прокурором, щоб ніколи в житті не розслідувалися його злочини проти українського народу", - додала Савченко.

Скриншот з трансляції newsone.ua

Вона також звинуватила владу у здачі Криму, у війні на Донбасі і смерті військових, яких послали на Донбас.

"Після злочинів на Майдані, влада почала продовжувати злочини. Злочини по здачі Криму, бо треба було втримати владу, і були домовленості з Росією. Далі продовжилися злочини, що дозволили вчинити війну на Донбасі", - сказала Савченко.

Вона звинувачує владу у тому, що вона посилала майданівців нібито добровольцями на Донбас.

"Я задавала Луценку питання по Іловайському котлу, по Дебальцевському котлу, по Савур-Могилі, по всіх тих котлах, що не розкриті, хто давав накази, чому людей заводили у котли, чому знищували, чому найкращих людей з Майдану добровольцями з Майдану погнали на фронт, щоб вони там помирали? Після цих злочинів, які продовжуються вже 5-й рік, влада не перестає працювати на Росію", - сказала Савченко.

За її словами, робота на Кремль полягає у відкритті нових бізнесів, "як президент Порошенко в Росії", і у сплаті податків Росії.

"Війна затягнулася в корупцію, і це відомо кожному солдатові на передовій. Там відбувається ще черга злочинів", - сказала нардеп.

"Відбувається злив країни з середини. Дуже часто відбувається злив Кремлю, під Кремль", - підсумувала Савченко.

Як відомо, про те, що нібито Парубій заводив снайперів у готель "Україна", говорить захист обвинуваченого у державній зраді Віктора Януковича.

Як відомо, Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

14 березня генпрокурор Луценко заявив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Савченко планувала перебувати в Страсбурзі до 16 березня, але вночі 15 березня прилетіла в Україну.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

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