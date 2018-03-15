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Рада избрала состав и главу Счетной палаты

Четверг, 15 марта 2018, 16:41
Рада избрала состав и главу Счетной палаты

Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

За решение о составе проголосовали 263 депутата, за Пацкана – 309 народных избранников.

Кроме Пацкана членами Счетной палаты стали: Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.

Новый глава Счетной палаты Валерий Пацкан
Новый глава Счетной палаты Валерий Пацкан

Из 49 кандидатов бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде 23 человека. Один из них, Руслан Лукьянчук, отозвал свою – его обращение с просьбой не рассматривать кандидатуру зачитал во время голосования председатель парламента Андрей Парубий.

Валерий Пацкан был избран в 7 созыв Рады по спискам БПП, группа УДАР. Его называли главным претендентом на пост главы Счетной палаты.

Как известно, 4 апреля 2017 Верховная Рада не смогла избрать состав Счетной палаты Украины, из-за чего был объявлен повторный конкурс.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Счетная палатаВерховная Рада
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