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Рада позбавила мандатів двох депутатів

Четвер, 15 березня 2018, 16:48
Рада позбавила мандатів двох депутатів

Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Людмили Денісової та Валерія Пацкана, у зв'язку з призначенням їх на посади омбудсмена та голови Рахункової палати.

За це проголосувало більшість парламентарів.

Після цього Денісова заявила, що подала заяву про припинення нею членства у партії "Народний фронт" та склала присягу на новій посаді.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вона може приступити до виконання обов'язків уповноваженого з прав людини.

Також депутати звільнили з посади омбудсмена Валерію Лутковську.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову, а також проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна Рада
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